شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات بدنية قوية لمنتخب الناشئين 2008 باستاد الدفاع الجوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، تحت قيادة أحمد الكاس، تدريباته القوية في معسكره الحالى الذى ينتهي يوم 11 من شهر يناير الجاري. وحرص الجهاز الفني لمنتخب الناشين على رفع الحمل التدريبي للاعبين، بالإضافة إلى تحفيظهم بعض الجمل الفنية والتكتيكية.

وكان الجهاز الفني لمنتخب الناشئين قد استقر على ضم 40 لاعبًا في المعسكر الحالي، على أن يتم اختيار أفضل العناصر التي تحدد القوام الأساسي للمنتخب.

ومن المقرر أن يخوض منتخب 2008 لقاءات ودية خلال معسكره مغلق، من أجل الوقوف على مستوى جميع اللاعبين في المرحلة المقبلة.

وسيكون أول ارتباط رسمي للفراعنة الصغار في شهر أبريل المقبل، وذلك بخوض الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للناشئين، وهي البطولة المؤهلة بدورها إلى بطولة كأس العالم للناشئين 2025.

ويضم الجهاز الفني كلا من أحمد الكاس مديرا فنيا، ومحمد إبراهيم مدربا عاما، وأحمد رؤوف مدربا مساعدا، وأحمد فوزي مدربا لحراس المرمى، بجانب أيمن حافظ مديرا إداريا.