شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مواجهات نارية فى دورى المحترفين بطعم الممتاز هذا الأسبوع.. بتروجت والحرس الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد منافسات الجولة السادسة عشرة من دورى المحترفين، المقرر انطلاقها الاثنين المقبل، 3 مواجهات نارية تعيد للجماهير ذكريات هذه المواجهات فى الدورى الممتاز.



طنطا مع القناة ومن المتوقع أن يشهد هذا الأسبوع 3 مواجهات كبيرة بين أندية كانت لها صولات وجولات فى الدورى الممتاز قبل هبوطها للقسم الثانى وتنافسها حاليا على الصعود مجددا للممتاز. نستعرض 3 مواجهات بطعم الممتاز فى المحترفين فى التقرير التالى..طنطا مع القناة

يستقبل فريق طنطا فى الثانية والنصف مساء الثلاثاء المقبل، فريق القناة فى مواجهة صعبة على كلا الفريقين، اللذين يسعيان للظفر بالنقاط الثلاثة من أجل محاولة المنافسة على بطاقة للعودة مجددا للممتاز، خاصة بعدما تذوقا طعم الممتاز من قبل. ويدخل القناة المباراة فى المركز السابع فى ترتيب دورى المحترفين بـ24 نقطة، فيما يحتل فريق طنطا المركز العاشر برصيد 22 نقطة.

بتروجت مع حرس الحدود قمة لقاءات هذا الأسبوع الذى تجمع بتروجت المتصدر برصيد 35 نقطة مع حرس الحدود الوصيف صاحب الـ29 نقطة، فى مباراة مثيرة يدخلها كل فريق بطموحات مختلفة.

يأمل فريق بتروجت بقيادة سيد عيد فى الابتعاد بالصدارة وزيادة الفارق مع أقرب منافسيه، وحيث الفوز سيزيد الفارق على الأقل لـ8 نقاط حال انتصار غزل المحلة فى هذه الجولة، فى المقابل يسعى محمد مكى مدرب حرس الحدود فى تضييق الفارق مع المتصدر لـ3 نقاط فقط والاقتراب خطوة مهمة نحو الصدارة.



وادى دجلة مع أسوان وادى دجلة مع أسوان آخر المواجهات القوية بين وادى دجلة وأسوان، واللذان يمران بفترة تذبذب فى النتائج، ويدخل الفريقان المباراة بهدف استعادة التوازن، حيث تعادل وادى دجلة مع مكادى فى آخر لقاء، فيما سقط أسوان أمام طنطا بثلاثية.

ويدخل وادى دجلة المباراة فى المركز الرابع برصيد 26 نقطة محاولا وقف نزيف النقاط، حيث فقد 9 نقاط آخر 5 مواجهات لعبها فى المحترفين، فى المقابل يدخل اسوان اللقاء فى المركز الثالث عشر برصيد 18 نقطة وسط أجواء صعبة ومحاولات لعودة هشام زكريا للفريق بعدما هدد بالرحيل.