شكرا لقرائتكم خبر عن الفروسية تبدأ عهدا جديدا.. «صبحى» يدعم اللجنة المشكلة لتحقيق الاستقرار.. و«شاكر» يعيد ترتيب البيت ويتواصل مع الفرسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت اللجنة المشكلة لإدارة اتحاد الفروسية ترتيب الأوضاع داخل الاتحاد بعد تولى المهمة رسميا خلفا للمجلس السابق الذى صدر ضده قرار وزارة الشباب والرياضة بايقافه بسبب العديد من المخالفات المالية.

وبدأ الفارس الدولى السابق الدكتور إسماعيل محمد شاكر، عضو مجلس إدارة نادى الفروسية القائم بأعمال المدير التنفيذى ومجدى رشدى قائم بأعمال المدير المالى فى ترتيبات كافة الأوضاع داخل الاتحاد من أجل تيسير الأعمال وتعديل كافة الأوضاع غير الصحيحة داخله لتعديل المسار حرصا على أبطال مصر فى الفروسية و مصلحة اللعبة.

وتهدف اللجنة المشكلة فى التواصل مع كافة فرسان مصر للترتيب للمرحلة المقبلة التى ستبدأ ببطولة الجمهورية وهى واحدة من أهم البطولات فى المرحلة المقبلة فى ظل رغبة اللجنة فى توفير جو من الاستقرار والهدوء أمام فرسان مصر دون أى محاباه لطرف او مجموعة على حساب اخرى مثلما اشتكى العديد من فرسان مصر فى الفترات السابقة.

كما حرصت اللجنة المشكلة على التواصل المستمر مع وزارة الشباب والرياضة من أجل التنسيق للمرحلة المقبلة من أجل توفير الدعم اللازم لتحقيق الأفضل فى المرحلة المقبلة والاستقرار داخل الاتحاد.

من جانبه أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حرصه الدائم والمستمر على دعم كافة الاتحادات الرياضية بالتنسيق المثمر مع اللجنة الاولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر ادريس لتحقيق الأفضل دائما فى المرحلة المقبلة.

وأشار صبحى الى أن اتحاد الفروسية واحدا من الاتحادات المهمة التى تحظي باهتمام كبير وتحركنا من أجل مصلحة أبناء بلدنا وحاليا يتولي ادارته واحدا من فرسان اللعبة الذى لديه خبرة كبيرة بمشاكل اللعبة التى حدثت فى الفترة الأخيرة وقادر على التعامل معها بحلول جذرية.

من جانبه قال الدكتور اسماعيل شاكر رئيس اللجنة المشكلة والقائم بأعمال المدير التنفيذى أن الهدف من المرحلة الحالية هو تطوير كل ما هو قائم فضلا عن تغيير بعض بنود لائحة الاتحاد من أجل مصلحة الجميع مؤكدا على تواصله المستمر مع فرسان اللعبة للتعرف فى التو واللحظة على كل ما يواجهونه والعمل على التصد له وحله سريعا.

وأشار شاكر الى أنه حريص على التواصل مع نائل نصار بطل مصر والمتأهل الوحيد الى دورة الالعاب الاولمبية باريس 2024 للتعرف على برنامج الاعداد الخاص به واستعداداته للدورة بشكل نموذجي.

وأوضح شاكر أن مصر تمتلك العديد من الفرسان المميزين ولكنهم يحتاجون فقط للدعم والمساندة وتوفير المناخ المناسب للعمل وحينها ستظهر النتائج بشكل أكثر ايجابية وهو ما سنعمل على تحقيقه فى المرحلة المقبلة وهو أحد اهم الأهداف.

واشار الى انه يدعو كافة فرسان مصر الحاليين والسابقين للتعاون معا فى المرحلة المقبلة دون اقصاء لأحد خاصة أن كل من يريد خدمه بلده سيكون الاتحاد فاتحا كل أبوابه له بشكل مثالي.