شكرا لقرائتكم خبر عن الأمريكي جو تشيلي يصل الإسكندرية للانضمام لفريق كرة سلة الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل المحترف الأمريكي جو تشيلي إلى الإسكندرية، اليوم الأحد، للانضمام للفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري.

والتقى رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري محمد مصيلحي باللاعب فور وصوله، ونقل له المكانة الكبيرة والشعبية التي يحظي بها زعيم الثغر محليا وعربيا وإفريقيا، داعيا إياه لبذل أقصى جهد ممكن لحصد البطولات مع القلعة الخضراء.

وكان في استقبال اللاعب الأمريكي بالمطار سامح صلاح المدير الإداري، وأحمد بسيونى إداري الفريق، وذلك بعد ما أتم نادى الاتحاد السكندري تعاقده مع اللاعب لتدعيم صفوف الفريق هذا الموسم.