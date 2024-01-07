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الأمريكي جو تشيلي يصل الإسكندرية للانضمام لفريق كرة سلة الاتحاد

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القاهرة - سامية سيد - وصل المحترف الأمريكي جو تشيلي إلى الإسكندرية، اليوم الأحد، للانضمام للفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري.

 

والتقى رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري محمد مصيلحي باللاعب فور وصوله، ونقل له المكانة الكبيرة والشعبية التي يحظي بها زعيم الثغر محليا وعربيا وإفريقيا، داعيا إياه لبذل أقصى جهد ممكن لحصد البطولات مع القلعة الخضراء.

 

وكان في استقبال اللاعب الأمريكي بالمطار سامح صلاح المدير الإداري، وأحمد بسيونى إداري الفريق، وذلك بعد ما أتم نادى الاتحاد السكندري تعاقده مع اللاعب لتدعيم صفوف الفريق هذا الموسم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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