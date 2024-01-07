شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساعات قليلة وتنطلق منافسات بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة فى نسختها الثالثة، وتسعى بعض الأندية لحصد اللقب الأول لها وإنقاذ الموسم الكروى بتحقيق لقب مؤهل للمشاركة أيضاً فى بطولة كأس السوبر المحلى النسخة القادمة بشكلها الجديد.

س: ما موعد انطلاق بطولة كأس الرابطة؟

ج:تنطلق بطولة كأس الرابطة غدا الاثنين على ملاعب الأندية بمشاركة 16 فريقا.

س: كم عدد الأندية المشاركة فى بطولة كأس الرابطة؟

ج: يشارك في البطولة 16 فريقا بعد اعتذار الأهلى والزمالك عن عدم المشاركة نظرا لارتباطاتهما خلال فترة إقامة بطولة كأس الرابطة.

س: وماهى قيمة جوائز كأس الرابطة ؟

ج:تم تخصيص مليون 500 ألف جنيه مكافأة لبطل كأس رابطة الأندية المحترفة، فيما يحصل الوصيف على جائزة قدرها مليون جنيه.

س: ما هو نظام البطولة ومجموعاتها؟

ج: تم تقسيم الـ16 فريقا على أربع مجموعات، وجاءت مجموعات كأس الرابطة كالتالي: المجموعة الأولى: مودرن فيوتشر - الاتحاد - سموحة - بلدية المحلة المجموعة الثانية: بيراميدز - فاركو - طلائع الجيش - زد.

المجموعة الثالثة: سيراميكا - إنبي - الإسماعيلي - الداخلية.

المجموعة الرابعة: المصري - المقاولون العرب - البنك الأهلي - الجونة.

س: ما هى مواجهات أول أيام البطولة؟

ج: تقام اليوم 3 مواجهات مثيرة، حيث يستضيف بلدية المحلة نظيره فريق سموحة، بينما يلتقي الداخلية مع الإسماعيلي، فيما يحل الاتحاد السكندري ضيفاً على مودرن فيوتشر.