شكرا لقرائتكم خبر عن فيلوباتر صالح يحصد لقب بطولة بريطانيا لناشئي الاسكواش تحت 15 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم البطل المصري الصاعد فيلوباتر صالح لقب بطولة بريطانيا المفتوحة لناشئي الاسكواش تحت 15 سنة، بعد الفوز فى المباراة النهائية على الكويتي عبد الله علي، ليحقق الميدالية الذهبية السادسة لمصر بعد تتويج سيرين محمد وآدم رجب وليان مصطفى، ومليكة تيمور بالمياداليات الذهبية.

وتغلب فيلوباتر صالح على الكويتي عبد الله علي بنتيجة 3-1، في مباراة استغرقت 39 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 9-11, 13-11, 11-5.

وهيمنت البعثة المصرية لناشئي الاسكواش، على منافسات الدور النهائي بجميع المراحل العمرية في بطولة بريطانيا المفتوحة للناشئين، والتي تستضيفها مدينة برمنجهام، وذلك بتأهل 16 لاعباً مصريا، من أصل 20 لاعباً صعدوا إلى الدور النهائي.

وضمنت مصر لقب البطولة في 6 منافسات من أصل 10، الفتيات تحت 11 سنة، الناشئين تحت 11 سنة، الناشئات تحت 13 سنة، الناشئين تحت 13 سنة، الناشئات تحت 15 سنة، الناشئين تحت 17 سنة، وتنافس مصر على باقي الألقاب بتأهل لاعب ولاعبة في المراحل العمرية الأخرى.