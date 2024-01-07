شكرا لقرائتكم خبر عن الذهبية الخامسة لمصر.. مليكة الكراسكي تحصد بطولة بريطانيا لناشئات الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسمت البطلة المصرية الصاعدة مليكة الكراسكي لقب بطولة بريطانيا المفتوحة لناشئات الاسكواش تحت 15 سنة، بعد الفوز في المباراة النهائية على مواطنتها راما النجار، لتحقق الميدالية الذهبية الخامسة لمصر بعد تتويج سيرين محمد وآدم رجب بميداليات تحت 11 سنة، ومالك حلمي وليان مصطفى بلقب تحت 13 سنة.

وتغلبت مليكة الكراسكي على زميلتها المصرية راما النجار بنتيجة 3-1، في مباراة استغرقت 39 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 11-7, 6-11, 11-5.

وهيمنت البعثة المصرية لناشئي الاسكواش، على منافسات الدور النهائي بجميع المراحل العمرية في بطولة بريطانيا المفتوحة للناشئين، والتي تستضيفها مدينة برمنجهام، وذلك بتأهل 16 لاعباً مصريا، من أصل 20 لاعباً صعدوا إلى الدور النهائي.

وضمنت مصر لقب البطولة في 6 منافسات من أصل 10، الفتيات تحت 11 سنة، الناشئين تحت 11 سنة، الناشئات تحت 13 سنة، الناشئين تحت 13 سنة، الناشئات تحت 15 سنة، الناشئين تحت 17 سنة، وتنافس مصر على باقي الألقاب بتأهل لاعب ولاعبة في المراحل العمرية الأخرى.