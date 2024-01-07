شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنصف يخصص فقرة فنية لحراس الزمالك.. وتدريبات منفردة لـ"جمعة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصص محمد عبد المنصف، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات فنية للثلاثي محمد عواد وعبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء الدين حراس مرمى الأبيض، خلال المران الذي أقيم ظهر اليوم الأحد على ملعب النادي، استعداداَ للفترة المقبلة.

وقام عبد المنصف بتدريب الحراس على عدة جوانب فنية منها سرعة رد الفعل، بالإضافة إلى التسديد من خارج منطقة الجزاء، والتعامل مع الكرات العرضية.

وحرص محمد عبد المنصف على منح ثلاثي حراسة المرمى التعليمات الفنية بشكل متواصل وطالبهم بمواصلة التركيز والعمل بكل جدية وقوة.

فيما واصل حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق البرنامج التأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة على هامش مران اليوم الأحد، بسبب معاناته من إجهاد في عضلة السمانة. وأدى المثلوثي مجموعة من التدريبات التأهيلية داخل ملعب النادي وصالة الجيمانيزيوم بمقر الزمالك ضمن البرنامج التأهيلي الموضوع له. وفي نفس الوقت خاض عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق مجموعة من التدريبات التأهيلية المتنوعة بشكل منفرد تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال ضمن البرنامج الموضوع لتجهيزه بالشكل المناسب للفترة المقبلة.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير ، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم .