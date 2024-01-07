شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد يواصل التأهيل مع بيراميدز استعدادًا لمواجهة فاركو بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز فى خوض تدريباته الجماعية بملعب الدفاع الجوي، استعدادا لخوض أولى مبارياته في بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، ومواجهة فاركو في إطار دور المجموعات.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادى بيراميدز عددًا من الصور للفريق خلال خوض تدريباته الجماعية على ملعب الدفاع الجوى، وظهر عبد الله السعيد قائد الفريق أثناء خوض التدريبات التأهيلية، كما ظهر إسلام عيسى العائد من الإصابة.

ويواصل عبد الله السعيد قائد الفريق وإبراهيم عادل وكذلك محمود مرعي تدريباتهم التأهيلية مع الجهاز الطبي استعدادا لعودتهم للمشاركة مجددا مع الفريق بصورة طبيعية.