شكرا لقرائتكم خبر عن اللقب السابع.. نادين الحمامي تحصد بطولة بريطانيا لناشئات الاسكواش تحت 17 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسمت البطلة المصرية الصاعدة نادين الحمامي لقب بطولة بريطانيا المفتوحة لناشئات الاسكواش تحت 17 سنة، بعد الفوز فى المباراة النهائية على الهندية آناهات سينج، لتحقق الميدالية الذهبية السابعة لمصر بعد تتويج سيرين محمد وآدم رجب بميداليات تحت 11 سنة، ومالك حلمي وليان مصطفى بلقب تحت 13 سنة، ومليكة تيمور وفليوباتير صالح بلقب تحت 15 سنة.

وتغلبت نادين الحمامي على الهندية آناهات سينج بنتيجة 3-2، في مباراة استغرقت 68 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 7-11, 13-11, 12-10, 5-11, 11-9.

وهيمنت البعثة المصرية لناشئي الاسكواش، على منافسات الدور النهائي بجميع المراحل العمرية في بطولة بريطانيا المفتوحة للناشئين، والتي تستضيفها مدينة برمنجهام، وذلك بتأهل 16 لاعباً مصريا، من أصل 20 لاعباً صعدوا إلى الدور النهائي.

وضمنت مصر لقب البطولة في 6 منافسات من أصل 10، الفتيات تحت 11 سنة، الناشئين تحت 11 سنة، الناشئات تحت 13 سنة، الناشئين تحت 13 سنة، الناشئات تحت 15 سنة، الناشئين تحت 17 سنة، وتنافس مصر على باقي الألقاب بتأهل لاعب ولاعبة في المراحل العمرية الأخرى.