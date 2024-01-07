منتخب المصارعة يطير إلى كرواتيا للمشاركة ببطولة الرانك العالمي

ياسر رشاد - القاهرة - يطير منتخب مصر الوطني للمصارعة فجر غد الإثنين، إلى كرواتيا استعدادا للمشاركة في بطولة الرانك العالمي والمقرر اقاماتها خلال الفترة من 10 وحتى 15 يناير الجاري.

ويضم الفوج الأول كل من هانى علام عضو مجلس الإدارة رئيسا للبعثة و يرافق البعثة الحكم الدولي محمد عبد العزبز.

وتضك قائمة منتخب المصارعة الحرة 4 لاعبين وهم:

عمرو رضا ومصطفي جبر و ضياء جودة و يوسف حميدة، بجانب المدير الفني كابتن محمود مصطفي.

وعقد مجلس إدارة اتحاد المصارعة برئاسة اللواء محمد محمود اجتماعا مهما مساء أمس السبت اسفر عن موافقة المجلس على بدء معسكرات اعداد المنتخبات استعداد لبطولة افريقيا حيث يقام معسكر منتخب الشباب للمصارعة الرومانية و الحرة في مدينة رأس البر ويقام معسكر منتخب المصارعة النسائية بمدينة الإسكندرية في حين يقام معسكر المنتخب الأول في المركز الأولمبي بالمعادي.