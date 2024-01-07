شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه يتقدم بالهدف الأول لمنتخب مصر فى شباك تنزانيا بالدقيقة 32 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحرز محمود تريزيجيه لاعب منتخب مصر هدف التقدم للفراعنة في شباك تنزانيا فى الدقيقة 32 من عمر المباراة الودية التى تجمعهما حاليا باستاد القاهرة، وهى البروفة الأخيرة للفراعنة قبل السفر إلى كوت ديفوار للمشاركة فى أمم أفريقيا.

بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل يضم كلاً من: محمد صبحي - عمر كمال - أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - أحمد فتوح - محمد النني - مروان عطية - إمام عاشور - محمد صلاح - محمود تريزيجيه - ومصطفى محمد.

ويستهدف منتخب مصر، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، العودة مجددًا إلى منصات التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية بعد غياب 13 عامًا، وإضافة النجمة الثامنة إلى "دولاب" بطولات الفراعنة عبر تاريخ البطولة، وتعد المباراة الرسمية المقبلة لمنتخب مصر أمام موزمبيق فى كأس الأمم الأفريقية.

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية عن وقوع منتخب مصر مغ غانا والرأس الأخضر وموزمبيق ضمن منافسات المجموعة الثانية، وذلك قبل نسخة كوت ديفوار المقرر أن تنطلق 13 يناير 2024، وتختتم 11 فبراير.

يستعد منتخب مصر لمواجهة موزمبيق فى السابعة مساء الأحد 14 يناير 2024 على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي فى مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، فى الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.

يبدأ منتخب مصر مشواره فى بطولة أمم أفريقيا بمواجهة موزمبيق فى الجولة الأولى، ثم الصدام مع غانا فى لقاء مرتقب بالجولة الثانية، على أن ينهى مباريات المجموعة أمام الرأس الأخضر.

وتقام جميع مباريات منتخب مصر فى دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي في مدينة أبيدجان، وهو الملعب الذي يتسع لـ33 ألف متفرج.