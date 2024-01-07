شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف سالم يحصد لقب بطولة بريطانيا لناشئي الاسكواش تحت 17 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم البطل المصري الصاعد يوسف سالم لقب بطولة بريطانيا المفتوحة لناشئي الاسكواش تحت 15 سنة، بعد الفوز فى المباراة النهائية على مواطنه مروان عسل، ليحقق الميدالية الذهبية الثامنة لمصر بعد تتويج سيرين محمد وآدم رجب بلقب تحت 11 سنة، وليان مصطفى ومالك حلمي بلقب تحت 13 سنة، ومليكة تيمور وفليوباتير صالح بلقب تحت 15 سنة، ونادين الحمامي بلقب تحت 17 سنة.

وتغلب يوسف سالم على زميله مروان عسل علي بنتيجة 3-1، في مباراة استغرقت 59 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 9-11, 11-7, 11-8, 11-9.

وهيمنت البعثة المصرية لناشئي الاسكواش، على منافسات الدور النهائي بجميع المراحل العمرية في بطولة بريطانيا المفتوحة للناشئين، والتي تستضيفها مدينة برمنجهام، وذلك بتأهل 16 لاعباً مصريا، من أصل 20 لاعباً صعدوا إلى الدور النهائي.

وضمنت مصر لقب البطولة في 6 منافسات من أصل 10، الفتيات تحت 11 سنة، الناشئين تحت 11 سنة، الناشئات تحت 13 سنة، الناشئين تحت 13 سنة، الناشئات تحت 15 سنة، الناشئين تحت 17 سنة، وتنافس مصر على باقي الألقاب بتأهل لاعب ولاعبة في المراحل العمرية الأخرى.