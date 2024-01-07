شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئات يخوض مرانه الأول استعدادا لمواجهة الكاميرون بتصفيات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض منتخب منتخب مصر للناشئات مرانه الأول فى الإسكندرية، تحت قيادة محمد كمال، استعدادا لمواجهة الكاميرون المحدد لها 12 يناير الجاري، فى ذهاب المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم في كولومبيا.

ويخوض منتخب مصر لقاء الإياب يوم 21 من الشهر نفسه، على أن تكون المباراة في الكاميرون.

واشتمل مران منتخب مصر للناشئات على بعض الجمل الفنية والخططية، التي يسعى الجهاز الفني لتنفيذيها خلال المباراة.

وتقام بطولة كأس العالم في كولومبيا خلال الفترة من 31 أغسطس إلى 22 سبتمبر من العام المقبل.

وتأهل المنتخب الوطنى لهذا الدور عقب اكتساحه لمنتخب الكونغو "برازافيل" بمجموع مباراتي الذهاب والعودة 7-1 في الدور الثالث بالتصفيات، بينما صعدت الكاميرون لهذا الدور عقب فوزها على كينيا بمجموع مباراتي الذهاب والعودة 6-2.

واكتسح المنتخب الوطني، ضيفه الكونغولي بسداسية نظيفة على ملعب استاد الإسكندرية، في مباراة العودة، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين بهدف لمثله.