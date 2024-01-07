الجماهير لمنتخب مصر فى المدرجات: "عايزين التامنة .. هاتوهالنا"

القاهرة - سامية سيد - رفعت الجماهير المتواجدة فى استاد القاهرة، لافتة موجهة للاعبى منتخب مصر مكتوب عليها: "عايزين التامنة .. هاتوهالنا"، لتحفيز اللاعبين للفوز باللقب الأفريقى للمرة الثامنة، حيث تنطلق أمم أفريقيا فى كوت ديفوار السبت المقبل.

بدأ منتخب مصر مباراة تنزانيا الودية بتشكيل يضم كلاً من: محمد صبحي - عمر كمال - أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - أحمد فتوح - محمد النني - مروان عطية - إمام عاشور - محمد صلاح - محمود تريزيجيه - ومصطفى محمد.

شهدت بداية المباراة ضغطا من جانب من منتخب مصر على الضيوف، وهدد محمد صلاح مرمى تنزانيا فى الدقيقة 4 عندما وصلته الكرة داخل منطقة الجزاء ليحولها إلى المرمى لكنها تمر فوق العارضة بسنتيمترات، فى المقابل لجأ منتخب تنزانيا إلى الدفاع والتأمين واللعب على الهجمات المرتدة للوصول لمرمى الفراعنة.

وأحرز محمود تريزيجيه لاعب منتخب مصر هدف التقدم للفراعنة في شباك تنزانيا فى الدقيقة 32 من عمر المباراة، بعدما تسلم تمريرة حريرية من محمد صلاح وضعته فى مواجهة حارس تنزانيا ليضعها بمهارة عارية فى الشباك التنزانية.

وكاد محمد صلاح يسجل الهدف الثانى فى الدقيقة 40 من تسديدة قوية مرت بجوار القائم الأيمن لحارس تنزانيا، قبل أن تتعاطف العارضة مع تنزانيا وتنقذها من الهدف الثانى فى الدقيقة 41 لينتهى الشوط الأول بتقدم منتخب مصر بهدف نظيف.

ومع بداية الشوط الثانى، أجرى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر تبديلين بنزول حمدى فتحى ومحمد حمدى بدلا من مروان حمدى وأحمد فتوح، كما دفع فى الدقيقة 60 بعمر مرموش وأحمد سيد زيزو بدلا من تريزيجيه وإمام عاشور.