شكرا لقرائتكم خبر عن فيروز أبو الخير تحصد بطولة بريطانيا لناشئات الاسكواش وتحتفل بعلم فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسمت البطلة المصرية الصاعدة فيروز أبو الخير، لقب بطولة بريطانيا المفتوحة لناشئات الاسكواش تحت 19 سنة، بعد الفوز في المباراة النهائية على الأمريكية كارولينا فوتس، لتحقق الميدالية الذهبية التاسعة لمصر بعد تتويج سيرين محمد وآدم رجب بلقب تحت 11 سنة، وليان مصطفى ومالك حلمي بلقب تحت 13 سنة، ومليكة تيمور وفليوباتير صالح بلقب تحت 15 سنة، ويوسف سالم ونادين الحمامي بلقب تحت 17 سنة.

وتغلبت فيروز أبو الخير على الأمريكية كارولينا فوتس بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 39 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-8, 11-3, 12-10.

واحتفلت البطلة المصرية بـ"حظاظة" تحمل علم فلسطين كنوع من الدعم للشعب الفلسطيني، في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وهيمنت البعثة المصرية لناشئي الاسكواش، على منافسات الدور النهائي بجميع المراحل العمرية في بطولة بريطانيا المفتوحة للناشئين، والتي تستضيفها مدينة برمنجهام، وذلك بتأهل 16 لاعبا مصريا، من أصل 20 لاعبا صعدوا إلى الدور النهائي.

وضمنت مصر لقب البطولة في 6 منافسات من أصل 10، الفتيات تحت 11 سنة، الناشئين تحت 11 سنة، الناشئات تحت 13 سنة، الناشئين تحت 13 سنة، الناشئات تحت 15 سنة، الناشئين تحت 17 سنة، وتنافس مصر على باقي الألقاب بتأهل لاعب ولاعبة في المراحل العمرية الأخرى.