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محمد صلاح يحرز الهدف الثاني لمنتخب مصر في شباك تنزانيا من ركلة جزاء

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القاهرة - سامية سيد - أحرز محمد صلاح لاعب منتخب مصر الهدف الثاني للفراعنة في شباك تنزانيا من ركلة جزاء في الدقيقة 73 من عمر المباراة الودية التي تجمعهما اليوم الأحد على استاد القاهرة، وهى البروفة الأخيرة للفراعنة قبل السفر إلى كوت ديفوار للمشاركة فى أمم أفريقيا.

بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل يضم كلاً من: محمد صبحي - عمر كمال - أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - أحمد فتوح - محمد النني - مروان عطية - إمام عاشور - محمد صلاح - محمود تريزيجيه - ومصطفى محمد.

ويستهدف منتخب مصر، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، العودة مجددًا إلى منصات التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية بعد غياب 13 عامًا، وإضافة النجمة الثامنة إلى "دولاب" بطولات الفراعنة عبر تاريخ البطولة، وتعد المباراة الرسمية المقبلة لمنتخب مصر أمام موزمبيق فى كأس الأمم الأفريقية.

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية عن وقوع منتخب مصر مغ غانا والرأس الأخضر وموزمبيق ضمن منافسات المجموعة الثانية، وذلك قبل نسخة كوت ديفوار المقرر أن تنطلق 13 يناير 2024، وتختتم 11 فبراير.

يستعد منتخب مصر لمواجهة موزمبيق فى السابعة مساء الأحد 14 يناير 2024 على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي فى مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، فى الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.

يبدأ منتخب مصر مشواره فى بطولة أمم أفريقيا بمواجهة موزمبيق فى الجولة الأولى، ثم الصدام مع غانا فى لقاء مرتقب بالجولة الثانية، على أن ينهى مباريات المجموعة أمام الرأس الأخضر.

وتقام جميع مباريات منتخب مصر فى دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي في مدينة أبيدجان، وهو الملعب الذي يتسع لـ33 ألف متفرج.

احتفال لاعبى منتخب مصر
احتفال لاعبى منتخب مصر

 

احتفالات لاعبى المنتخب بالهدف
احتفالات لاعبى المنتخب بالهدف

 

احتفالات لاعبى منتخب مصر
احتفالات لاعبى منتخب مصر

 

إمام عاشور
إمام عاشور

 

تريزيجيه يمر بالكرة
تريزيجيه يمر بالكرة

 

جانب من مباراة مصر وتنزانيا
جانب من مباراة مصر وتنزانيا

 

حجازى يحيى الجماهير
حجازى يحيى الجماهير

 

حمدى فتحى
حمدى فتحى

 

روى فيتوريا
روى فيتوريا

 

عرقلة تريزيجيه
عرقلة تريزيجيه

 

على جبر ولاعب تنزانيا
على جبر ولاعب تنزانيا

 

عمر مرموش
عمر مرموش

 

فيتوريا
فيتوريا

 

كرة مشتركة بين إمام عاشور ولاعب تنزانيا
كرة مشتركة بين إمام عاشور ولاعب تنزانيا

 

لاعبو المنتخب
لاعبو المنتخب

 

لحظة سقوط ترزيجيه
لحظة سقوط ترزيجيه

 

محمد صلاح لحظة تسديد ركلة الجزاء
محمد صلاح لحظة تسديد ركلة الجزاء

 

محمد صلاح محتضن لاعب تنزانيا
محمد صلاح محتضن لاعب تنزانيا

 

محمد صلاح ومصطفى محمد
محمد صلاح ومصطفى محمد

 

محمد صلاح يستعد لتسديد ركلة الجزاء
محمد صلاح يستعد لتسديد ركلة الجزاء

 

محمد صلاح يقدم التحية للجماهير
محمد صلاح يقدم التحية للجماهير

 

محمد صلاح
محمد صلاح

 

مرموش يحاول المرور بالكرة
مرموش يحاول المرور بالكرة

 

مرموش
مرموش

 

مصطفى محمد يمر من دفاع تنزانيا
مصطفى محمد يمر من دفاع تنزانيا

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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