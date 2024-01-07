منتخب مصر يهزم تنزانيا 2 / 0 وديا فى البروفة الأخيرة قبل أمم أفريقيا

القاهرة - سامية سيد - حقق منتخب مصر فوزا معنويا على نظيره التنزانى بهدفين نظيفين، فى المباراة الودية باستاد القاهرة، وهى البروفة الأخيرة للفراعنة قبل السفر إلى كوت ديفوار للمشاركة فى أمم أفريقيا.

سجل هدفى منتخب مصر فى تنزانيا الثنائى محمود تريزيجيه ومحمد صلاح فى الدقيقتين 32 و73 من عمر المباراة.

بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل يضم كلاً من: محمد صبحي - عمر كمال - أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - أحمد فتوح - محمد النني - مروان عطية - إمام عاشور - محمد صلاح - محمود تريزيجيه - ومصطفى محمد.

شهدت بداية المباراة ضغطا من جانب من منتخب مصر على الضيوف، وهدد محمد صلاح مرمى تنزانيا فى الدقيقة 4 عندما وصلته الكرة داخل منطقة الجزاء ليحولها إلى المرمى لكنها تمر فوق العارضة بسنتيمترات، فى المقابل لجأ منتخب تنزانيا إلى الدفاع والتأمين واللعب على الهجمات المرتدة للوصول لمرمى الفراعنة.

وأحرز محمود تريزيجيه لاعب منتخب مصر هدف التقدم للفراعنة في شباك تنزانيا فى الدقيقة 32 من عمر المباراة، بعدما تسلم تمريرة حريرية من محمد صلاح وضعته فى مواجهة حارس تنزانيا ليضعها بمهارة عارية فى الشباك التنزانية.

وكاد محمد صلاح يسجل الهدف الثانى فى الدقيقة 40 من تسديدة قوية مرت بجوار القائم الأيمن لحارس تنزانيا، قبل أن تتعاطف العارضة مع تنزانيا وتنقذها من الهدف الثانى فى الدقيقة 41 لينتهى الشوط الأول بتقدم منتخب مصر بهدف نظيف.

ومع بداية الشوط الثانى، أجرى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر تبديلين بنزول حمدى فتحى ومحمد حمدى بدلا من مروان حمدى وأحمد فتوح، كما دفع فى الدقيقة 60 بعمر مرموش وأحمد سيد زيزو بدلا من تريزيجيه وامام عاشور.

وفى الدقيقة 73 سجل محمد صلاح الهدف الثانى لمنتخب مصر من ركلة جزاء، بعدما احتسبها الحكم لصالح عمر مرموش بعد عركلته داخل منطقة الجزاء.

وأجرى فيتوريا تغييرا جديدا فى الدقيقة 77 بنزول محمود كهربا بدلا من مصطفى محمد لمنحه الفرصة مع المنتخب، قبل أن يغادر عمر كمال عبد الواحد المباراة مصابا ويشارك بدلا منه على جبر، وكاد زيزو يسجل الهدف الثالث فى الدقيقة 84 لكن حارس تنزانيا يتصدى لتصويبته القوية ببراعة لينتهى اللقاء بفوز الفراعنة 2-0.