شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يستعجل الأهلي لحسم صفقة أبو علي.. ويخشى تكرار سيناريو موديست والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي إدارة ناديه بضرورة حسم الصفقات التي طلب التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لتدعيم صفوف الفريق الأحمر في الدور الثاني من عمر الموسم الحالي، من أجل الانتظام مبكرا في تدريبات الأهلي والتعود على فلسفة المدرب واللعب مع زملائه الجدد من لاعبي الفريق الأحمر.

ويرغب كولر في حسم صفقة وسام أبو علي مهاجم سيريس السويدي قبل الانتظام في التدريبات بدءا من يوم الخميس المقبل في بداية فترة التحضير للمرحلة المقبلة من المباريات الرسمية، حتى يتم تجهيزه بشكل جيد ويتعود على الأجواء مع باقي زملائه وينسجم سريعا مع الفريق الأحمر.

ويخشى كولر من تكرار سيناريو أنتوني موديست مهاجم الأهلي بعدما تأخرت الإدارة في حسم صفقة المهاجم الأجنبي خلال الصيف الماضي، وهو ما تسبب في غياب اللاعب عن فترة الإعداد والمعسكر الخارجي بالنمسا، كانت نتيجته معاناة اللاعب من عدم الجاهزية الفنية بعد انضمامه متأخرا وتستمر معاناته من تراجع مستواه البدني حتى الوقت الحالي.

جدير بالذكر أن الأهلي اقترب من حسم صفقة وسام أبو علي وعمر كمال عبد الواحد في الميركاتو الشتوي الحالي، ولكن الأخير لن يشارك في تدريبات الأهلي لظروف مشاركته رفقة منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2023 بكوت ديفوار.