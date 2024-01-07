شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الهوكى تتوجه إلى إسبانيا 10 يناير للمشاركة فى تصفيات الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف شريف كمال رئيس رئيس اتحاد الهوكى، عن سفر بعثة منتخب الرجال إلى إسبانيا يوم 10 يناير الجارى، للمشاركة فى التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس المحدد لها الفترة من 13 حتى 21 يناير الجارى بإسبانيا.

ويرأس شريف كمال رئيس الاتحاد البعثة خلال منافسات البطولة.

ويبدأ منتخب مصر للهوكى مشوار التصفيات بمواجهة كوريا 13 يناير ثم النمسا 14 يناير وأخيرا إسبانيا يوم 17 من نفس الشهر.

وخسر منتخب الهوكى فى نوفمبر الماضى أمام نظيره جنوب أفريقيا، صاحب الأرض والجمهور بنتيجة 2/1 فى نهائى بطولة أمم أفريقيا بجنوب أفريقيا والمؤهلة لأولمبياد باريس، ليلجأ إلى المشاركة فى التصفيات.