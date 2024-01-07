شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا: ودية تنزانيا انتهت بدون إصابات.. وهذا سبب استبعاد محمد هانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر، أن مباراة تنزانيا الودية انتهت بدون إصابات، موضحا أن إصابة عمر كمال عبد الواحد بسيطة ولا تدعو للقلق.

أضاف فيتوريا فى المؤتمر الصحفى عقب المباراة، أن منتخب تنزانيا يشبه موزمبيق الذى سيواجهه الفراعنة فى افتتاح مشوار أمم أفريقيا من حيث التكتل الدفاعى والهجمات المرتدة، موضحا أن أحمد الشناوى ومحمد الشناوى سليمان تماما وجاهزان للسفر إلى كوت ديفوار.

وتابع أن محمد هانى غاب عن المباراة بسبب طرده فى مباراة الجزائر الودية، واللوائح تمعنه من المشاركة فى أول مباراة دولية لذا تم استبعاده من القائمة.

وحقق منتخب مصر فوزا معنويا على نظيره التنزانى بهدفين نظيفين، فى المباراة الودية باستاد القاهرة، وهى البروفة الأخيرة للفراعنة قبل السفر إلى كوت ديفوار للمشاركة فى أمم أفريقيا.

سجل هدفى منتخب مصر فى تنزانيا الثنائى محمود تريزيجيه ومحمد صلاح فى الدقيقتين 32 و73 من عمر المباراة.

ويستهدف منتخب مصر، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، العودة مجددًا إلى منصات التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية بعد غياب 13 عامًا، وإضافة النجمة الثامنة إلى "دولاب" بطولات الفراعنة عبر تاريخ البطولة، وتعد المباراة الرسمية المقبلة لمنتخب مصر أمام موزمبيق فى كأس الأمم الأفريقية.

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية عن وقوع منتخب مصر مغ غانا والرأس الأخضر وموزمبيق ضمن منافسات المجموعة الثانية، وذلك قبل نسخة كوت ديفوار المقرر أن تنطلق 13 يناير 2024، وتختتم 11 فبراير.

يستعد منتخب مصر لمواجهة موزمبيق فى السابعة مساء الأحد 14 يناير 2024 على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي فى مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، فى الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.

يبدأ منتخب مصر مشواره فى بطولة أمم أفريقيا بمواجهة موزمبيق فى الجولة الأولى، ثم الصدام مع غانا فى لقاء مرتقب بالجولة الثانية، على أن ينهى مباريات المجموعة أمام الرأس الأخضر.

وتقام جميع مباريات منتخب مصر فى دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي في مدينة أبيدجان، وهو الملعب الذي يتسع لـ33 ألف متفرج.