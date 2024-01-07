روي فيتوريا: مباريات المنتخب في أمم أفريقيا صعبة ونحترم كافة الخصوم

محمد اسماعيل - القاهرة - قال البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الوطني، إنه كان لديه الكثير من الأهداف التي يريد تحقيقها في مباراة اليوم الودية أمام منتخب تنزانيا.

وأضاف "فيتوريا"، في المؤتمر الصحفي الذي عرضته فضائية "أون تايم سبورتس"، مساء الأحد، أنه نجح في تحقيق الفوز وأعطى اللاعبين بعض الدقائق للاطمئنان على جاهزيتهم الفنية، مشيرًا إلى أنه بعد مباراة اليوم سوف يضع التشكيل الأمثل لمواجهة موزمبيق الرسمية في افتتاحية مشوار منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2024.

وأوضح أن قميص منتخب مصر هو أكبر حافز يحرك اللاعبين من أجل تحقيق الانتصار في المباريات والتتويج بكأس أمم أفريقيا، مؤكدًا أن جميع اللاعبين يتدربون بشكل جيد، وملتزمون بجميع الخطط التكتيكية المطلوبة منهم داخل الملعب.

وأكد أنه يعلم صعوبة المباريات المقبلة لمنتخب مصر في كأس أمم أفريقيا، ويحترم كافة الخصوم، لكن الهدف هو تحقيق الفوز.

وحقق المنتخب الوطني الفوز بهدفين دون رد على نظيره التنزاني وديا، في إطار استعدادات المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2024.

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