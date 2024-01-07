شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة فى علم النفس الرياضى للاعبى المصرى قبل المشاركة بكأس الرابطة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعد الجهاز الفني للفريق بقيادة علي ماهر، محاضرة في علم النفس الرياضي للاعبي الفريق، وهي المحاضرة التي قدمها الدكتور وائل رفاعي المتخصص في الإعداد النفسي للرياضيين، وذلك قبل انطلاق مران الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عصر اليوم الأحد على ستاد الكلية الحربية.

وخلال المحاضرة شرح الدكتور وائل رفاعي للاعبين أهمية علم النفس الرياضي في إعداد الرياضيين جنبًا إلى جنب مع إعدادهم الفني والبدني، وخاصة فيما يتعلق بخلق الدوافع لدى اللاعبين، وكذلك أهمية الإعداد النفسي للاعب قبيل وأثناء وبعد خوضه للمنافسات، بالإضافة إلى كيفية ضبط السلوك خلال المنافسات، وكذلك كيفية تطوير السمات الشخصية للاعبين وأيضًا كيفية ضبط الانفعالات بالشكل الذي لا يؤثر على أداء اللاعب وبالتالي على أداء الفريق.

ومن المقرر أن تكون تلك المحاضرة بداية لسلسلة من المحاضرات وورش العمل التي ينظمها الجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن علي ماهر في مجال الإعداد والتدريب النفسي للاعبي الفريق.

وعصفت الإصابات بعدد من لاعبي النادي المصري، وذلك قبل اللقاء المرتقب للفريق البورسعيدي مع المقاولون العرب والذي يجمع الفريقين فى الخامسة مساء الثلاثاء المقبل، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الرابطة.

وكشف الدكتور محمود الشحات، رئيس الجهاز الطبي بالنادي المصري، تفاصيل الإصابات التي لحقت بأكثر من لاعب بالفريق، وقال الشحات فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، غياب اللاعب إيزي ايميكا عن التدريبات الجماعية بعد إصابته فى الرباط الداخلي للركبة في مباراة الإسماعيلي، وسيتم حقنه بالبلازما، بالإضافة إلى غياب اللاعب دبش عن تدريبات الفريق بسبب جزع في أربطة الركبة نتيجة اصطدام بالقائم في تدريبات الفريق الجماعية.