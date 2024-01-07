شكرا لقرائتكم خبر عن عمر الأيوبى يكتب: "تنزانيا" بروفة ناجحة.. وفيتوريا حقق أهدافه قبل أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ختم منتخب مصر الاستعدادات لبطولة الأمم الأفريقية بكوت ديفوار بفوز مهم على تنزانيا 0/2 وديا، اطمأن خلاله الجهاز الفني بقيادة فيتوريا على عدد كبير من اللاعبين سيكون لهم دور مع الفراعنة في بطولة أمم أفريقيا.

الخواجة البرتغالى لعب مواجهة تنزانيا بتشكيل يبدو غريبا بالدفع بمحمد صبحى في حراسة المرمى أساسيا رغم ابتعاده عن المشاركة في المباريات مع ناديه الزمالك منذ عدة أسابيع، وكذلك أحمد فتوح الظهير الأيسر، فضلا عن الدفع بمروان عطية وإمام عاشور منذ البداية، وهذا أيضا لأهداف تمويه للمنافسين، وكذلك تجربتهم قبل خوض معمعة المنافسات في كوت ديفوار.

ونجح محمد صبحى وظهر واثقا من نفسه، وكذلك فتوح وعاشور ومروان وعمر كمال، في نفس الوقت تواجدت العناصر الأساسية محمد صلاح ومصطفى محمد وتريزيجيه والننى وحجازى وعبد المنعم بهدف الحفاظ على الانسجام والذى لن يتأثر عند عودة الأساسيين محمد الشناوى وزيزو وحمدى فتحى ومرموش ومحمد حمدى، والرباعى الأخير شارك في جزء من المباراة، وظهروا بشكل مقبول وفقا لظروف المباراة.

وفى مجمل التجربة الودية أمام منتخب تنزانيا، فهى مواجهة جيدة لأنه يشبه كثيرا موزمبيق المنافس الذى سيواجه مصر في أول مشوار البطولة الأفريقية، ونجح الفراعنة في تحقيق الفوز بأقل مجهود وبدون خسائر الإصابات، كما قال فيتوريا في المؤتمر الصحفى عقب المباراة.

منتخب مصر جاهز والمعنويات مرتفعة وزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتدريب الفريق الوطنى ولقاؤه مع اللاعبين والجهاز الفني رفع معنويات كثيرا، وجعلهم يشعرون بحجم المسئولية تجاه جماهيرهم وبلادهم والدوافع كبيرة للمنافسة بقوة على اللقب والعودة بكأس أفريقيا.