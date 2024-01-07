شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على راتب وسام أبو على مع الأهلى وموعد وصوله للقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير صحفية دنماركية تفاصيل تعاقد الأهلي مع وسام أبو علي مهاجم سيريوس السويدي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لتدعيم صفوفه في الفترة القادمة.

وذكر موقع "tipsbladet" الدنماركي أن أبو علي حصل على صفقة انتقال رائعة إلى النادي الأهلي، كما حصل العب على راتب رائع نظير ارتداء قميص نادي القرن الإفريقي.

وأكد التقرير أن مهاجم سيريوس سينتقل إلى الأهلي صفقة بقيمة أكثر من 20 كرونة سويدية أي ما يعادل 2 مليون دولار، بينما يحصل اللاعب على 8 ملايين كرونة سويدي أي ما يعادل من 750 إلى 800 ألف دولار سنويا.

وأوضح التقرير أن وسام أبو علي سيصل إلى القاهرة الثلاثاء المقبل لإتمام إجراءات انتقاله للأهلي، مشيرة إلى أن الأهلي أرسل ممثل له إلى مدينة ستوكهولم السويدية من أجل إنهاء الصفقة التي يتبقى فيها بعض التفاصيل الصغيرة.

يذكر أن أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي قد سافر إلى السويد لحسم صفقة التعاقد مع وسام أبو علي وتدعيم صفوف الأهلي في الميركاتو الشتوي الحالي.