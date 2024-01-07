شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا: الشناوى جاهز لأمم أفريقيا.. وكل مباراة فى البطولة تعتبر نهائى للمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، أن الثنائي محمد الشناوي وأحمد الشناوي جاهزان للمشاركة مع المنتخب في كأس أمم أفريقيا، موضحا إصابة عمر كمال بسيطة وسيشارك بشكل طبيعي.

وقال فيتوريا، في تصريحات عقب المباراة، إن محمد هاني حصل على كارت أحمر في مباراة الجزائر، ولذلك لم يكن مسموحا له بالمشاركة في الودية أمام تنزانيا.

وأضاف: "في بطولة مثل كأس الأمم يجب أن نظهر بشكل جيد جدا وأهم حافز للاعبين أنهم سيمثلون بلدهم".

وتابع فيتوريا: "ياسر إبراهيم كان مصابا مع الأهلي، ولكنه الآن جاهز للمشاركة مع مصر في أي وقت، وكل مباراة في البطولة هي نهائي بالنسبة لنا، وتركيزنا الآن ينصب على دراسة خصومنا في أمم أفريقيا".

واختتم المدير الفني لمنتخب مصر تصريحاته قائلا: "لا يوجد لاعب أساسي أو احتياطي في منتخب مصر، والجميع جاهز لخوض بطولة كأس الأمم، ومباراة تنزانيا كان هدفها منح الفرصة لأكثر من لاعب، ومحمد صلاح يمكن استخدامه في وسط الملعب مثلما حدث أمام تنزانيا، وليس بالضرورة أن يلعب على الأطراف".