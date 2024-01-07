شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا: الشناوى جاهز لأمم أفريقيا.. وكل مباراة فى البطولة تعتبر نهائى للمنتخب والان مع تفاصيل الخبر
وقال فيتوريا، في تصريحات عقب المباراة، إن محمد هاني حصل على كارت أحمر في مباراة الجزائر، ولذلك لم يكن مسموحا له بالمشاركة في الودية أمام تنزانيا.
وأضاف: "في بطولة مثل كأس الأمم يجب أن نظهر بشكل جيد جدا وأهم حافز للاعبين أنهم سيمثلون بلدهم".
واختتم المدير الفني لمنتخب مصر تصريحاته قائلا: "لا يوجد لاعب أساسي أو احتياطي في منتخب مصر، والجميع جاهز لخوض بطولة كأس الأمم، ومباراة تنزانيا كان هدفها منح الفرصة لأكثر من لاعب، ومحمد صلاح يمكن استخدامه في وسط الملعب مثلما حدث أمام تنزانيا، وليس بالضرورة أن يلعب على الأطراف".
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