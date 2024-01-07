كأس ملك إسبانيا.. برشلونة يتقدم على بارباسترو في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - أنهى فريق برشلونة الشوط الأول من مباراته امام مضيفه بارباسترو متقدماً بهدف مقابل لا شئ في إطار منافسات الدور 32 لبطولة كأس ملك إسبانيا.

سيطر الفريق الكتالوني تماماً على مجريات اللعب في الشوط الأول ونجح في شن العديد من الهجمات الخطيرة على دفاعات بارباسترو المتكتلة.

وترجم فيرمين لوبيز هذا التفوق بتسجيل أول أهداف برشلونة في الدقيقة 18 لتنتهي احداث الشوط بنتيجة 1-0.

تشكيل برشلونة أمام بارباسترو في كأس الملك

في حراسة المرمى: إيناكي بينيا.

في الدفاع: هيكتور فورت - أندرياس كريستينسن - جوليس كوندي - رونالد أراوخو.

في الوسط: فيرمين لوبيز - أوريول روميو - فرينكي دي يونج.

في خط الهجوم: جواو فيليكس - فيران توريس - رافينيا.

مقاعد بدلاء البارسا:

إنييجو مارتينيز - روبرت ليفاندوفسكي - فيتور روكي - سيرجيو روبرتو - إلكاي جوندوجان - أسترالاجا - كاسادو - كلوبارسي - آرون - باو فيكتور.