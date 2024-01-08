شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الرياضة يهنئون الإعلامى محمد الليثى بعقد قران ابنته.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد كبير من نجوم الرياضة على تقديم التهنئة للإعلامى محمد الليثى بعقد قران ابنته مريم محمد الليثى على مصطفى تهامى، الذى تم بمسجد الشرطة في منطقة التجمع الأول، وعقد القران الداعية مصطفى حسنى.

وجاء في مقدمة الحضور كل من: طاهر أبوزيد وزير الشباب والرياضة السابق وخالد مرتجى أمين صندوق النادى الأهلى وطارق قنديل عضو مجلس إدارة النادى الأهلى وأحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم السابق وضياء السيد المدرب العام لمنتخب مصر السابق وعلاء ميهوب مدير الكرة بنادى مودرن فيوتشر ومحمد يوسف المدير الفني السابق لفريق طلائع الجيش ووائل رياض شيتوس المدير الفني لمنتخب الشباب وجمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق وسمير محمود عثمان الحكم الدولى السابق وإبراهيم نور الدين الحكم الدولى وهيثم عرابى المدير التنفيذي لنادى مودرن فيوتشر ووليد ماهر نجم نادى الزمالك الأسبق.

ومن نجوم النادى الأهلى السابقين محمد عبد الجليل وعادل عبد الرحمن ومحمد عمارة ومحمد صديق وإبراهيم سعيد ونجلاء عبد البر رئيسة شبكة الشباب والرياضة الأسبق وعبد الفتاح حسن رئيس قناة النيل للرياضة السابق ولفيف من نجوم الإعلام الرياضى.

جانب من عقد القران الإعلامى محمد الليثى مع ابنته وزوجته محمد الليثى مع أسرته محمد الليثى مع الداعية مصطفى حسنى أثناء عقد القران جمال الغندور وأحمد مجاهد ضيائ السيد و وائل رياض شيتوس وأحمد مجاهد محمد الليثى وابنته مها صبرى وأسما جاد الاعلامى محمد الليثى وضياء السيد نجوم الرياضة ابراهيم نور الدين ومحمد عبد الجليل الاعلامى محمد الليثى ومحمد عبد الجليل الاعلامى محمد الليثى و ابراهيم نور الدين