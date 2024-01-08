شكرا لقرائتكم خبر عن 20 ميدالية.. مصر تحقق العلامة الكاملة فى بطولة بريطانيا لناشئى الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
ونجحت البعثة المصرية في حصد 10 ميداليات ذهبية من أصل 10 نهائيات لتحقق العلامة الكاملة لأول مرة في تاريخ مشاركتها بالبطولة، بالإضافة إلى 10 ميداليات أخرى بين 6 فضيات و4 برونزيات.
وجاء حصاد البعثة المصرية كالتالي:
الناشئات تحت 19 سنة
-فيروز أبو الخير ميدالية ذهبية
- نور خفاجي ميدالية برونزية
الناشئون تحت 19 سنة
- محمد زكريا ميدالية ذهبية
الناشئون تحت 17 سنة
- يوسف سالم ميدالية ذهبية
- مروان عسل ميدالية فضية
- آدم حول ميدالية برونزية
الناشئات تحت 17 سنة
- نادين الحمامي ميدالية ذهبية
الناشئين تحت 15 سنة
- فيلوباتير صالح ميدالية ذهبية
الناشئات تحت 15 سنة
- مليكة تيمور ميدالية ذهبية
- راما النجار ميدالية فضية
الناشئين تحت 13 سنة
- مالك حلمي ميدالية ذهبية
- عمر محمد ميدالية فضية
- حسن عبد الجليل ميدالية برونزية
الناشئات تحت 13 سنة
- ليان مصطفى ميدالية ذهبية
- ريم المغربي ميدالية فضية
الناشئون تحت 11 سنة
- آدم رجب ميدالية ذهبية
- يحي وليد ميدالية فضية
- تميم مصطفى ميدالية برونزية
الناشئات تحت 11 سنة
- سيرين محمد ميدالية ذهبية
- فيروز الصياد ميدالية فضية
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز