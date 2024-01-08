شكرا لقرائتكم خبر عن 20 ميدالية.. مصر تحقق العلامة الكاملة فى بطولة بريطانيا لناشئى الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حققت البعثة المصرية لناشئي الاسكواش نتائج أكثر من طيبة خلال مشاركتها في بطولة بريطانيا المفتوحة للناشئين، والتي استضافتها مدينة برمينجهام الإنجليزية خلال الفترة ما بين 3 إلى 7 يناير الجاري كأحد أعرق البطولات في اللعبة.

ونجحت البعثة المصرية في حصد 10 ميداليات ذهبية من أصل 10 نهائيات لتحقق العلامة الكاملة لأول مرة في تاريخ مشاركتها بالبطولة، بالإضافة إلى 10 ميداليات أخرى بين 6 فضيات و4 برونزيات.

وجاء حصاد البعثة المصرية كالتالي:

الناشئات تحت 19 سنة

-فيروز أبو الخير ميدالية ذهبية

- نور خفاجي ميدالية برونزية

الناشئون تحت 19 سنة

- محمد زكريا ميدالية ذهبية

الناشئون تحت 17 سنة

- يوسف سالم ميدالية ذهبية

- مروان عسل ميدالية فضية

- آدم حول ميدالية برونزية

الناشئات تحت 17 سنة

- نادين الحمامي ميدالية ذهبية

الناشئين تحت 15 سنة

- فيلوباتير صالح ميدالية ذهبية

الناشئات تحت 15 سنة

- مليكة تيمور ميدالية ذهبية

- راما النجار ميدالية فضية

الناشئين تحت 13 سنة

- مالك حلمي ميدالية ذهبية

- عمر محمد ميدالية فضية

- حسن عبد الجليل ميدالية برونزية

الناشئات تحت 13 سنة

- ليان مصطفى ميدالية ذهبية

- ريم المغربي ميدالية فضية

الناشئون تحت 11 سنة

- آدم رجب ميدالية ذهبية

- يحي وليد ميدالية فضية

- تميم مصطفى ميدالية برونزية

الناشئات تحت 11 سنة

- سيرين محمد ميدالية ذهبية

- فيروز الصياد ميدالية فضية