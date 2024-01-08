شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الزمالك يجتمع غدا لمناقشة الاستعداد لمعسكر الإمارات وملف القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، اجتماع لمجلس إدارة النادى، غدا الإثنين، لمناقشة بعض الملفات على طاولة المجلس.

ومن المقرر أن تتم مناقشة استعدادا الفريق للسفر إلى الإمارات، وكذلك اخر تطورات ملف القيد وعقود بعض اللاعبين ممن تنتهى عقودهم بنهاية الموسم.

وكان مجلس الزمالك قد أسند رئاسة بعثة الفريق في معسكر الإمارات إلى أحمد خالد حسنين عضو المجلس والذي يُقام خلال الفترة من 18 إلى 29 يناير الجارى.

ويستعد الزمالك للسفر إلى الإمارات للمشاركة فى بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير المقبل بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير المقبل، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على استاد آل مكتوم.