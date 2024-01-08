شكرا لقرائتكم خبر عن العسقلانى على رأس 7 غيابات عن الإسماعيلى أمام الداخلية بكأس رابطة الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفقد إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلى، 7 لاعبين فى مباراة فريقه أمام الداخلية المقرر لها الثالثة عصر غد الإثنين، في كأس رابطة الأندية المحترفة.

ويغيب عن الإسماعيلى كل من: محمد فوزى ومحمد مخلوف لعدم الجاهزية، عمر الساعي واياد العسقلاني للإيقاف، محمد عمار وكريم عرفات وأبو بكر حمزة للرؤية الفنية.

وجاءت قائمة الإسماعيلي لمواجهة الداخلية كالتالى:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم، كمال السيد

الدفاع: محمد نصر، محمد هاشم، محمد دسوقي، حمدى النقاز، عصام صبحي، أحمد محسن

الوسط: محمد بيومي، محمد عبد السميع، محمد حسن، عماد حمدى، صالح جمعة، عمرو السعيد، مروان حمدى، محمود الشبراوى، عبد الرحمن مجدي

الهجوم: حازم مرسى، ياو أنور، باسم مرسى

وأسفرت قرعة كأس الرابطة المصرية عن وقوع الإسماعيلى برفقة سيراميكا وإنبى والداخلية فى المجموعة الثالثة، وتم تصنيف الأندية بناءً على ترتيب الموسم الماضى، بينما سيراميكا على رأس مجموعة بصفته حامل اللقب.