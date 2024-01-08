أكرم توفيق: الإصابات ليست لها علاقة بطريقة اللعب وكهربا ليس له ذنب بالإصابة

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القاهرة - سامية سيد - أكد أكرم توفيق لاعب الأهلى، أن الإصابة بالرباط الصليبى الثانية كانت أصعب بمراحل من الأولى وكهربا ليس له ذنب فى هذه الإصابة، وأن "موفاسا" لقب محبب لقلبه.

وقال أكرم توفيق، خلال حواره مع الإعلامى إبراهيم فايق فى برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "موفاسا" لقب محبب لقلبى لأننى أحب مشاهدة "الأسد الملك"، فلما عرف موسيمانى بذلك أطلق عليا الاسم وقال لى أنت شبهه وأنا هقول لك على هذا الاسم.

وأضاف نجم الأهلى: "الإصابات ليس لها علاقة بطريقة اللعب سواء قوى أو ضعيف، والإصابات قضاء وقدر، وكنت حاسس قبلها أنى هتصاب بهذه الإصابة قبلها بأسبوعين، وحسيت روحى بتخرج منى وأحمد حجازى الوحيد اللى قال لازم يخرج وما يكملش، والإصابة الأولى بالصليبى كان التدخل عادى جدا، والحمد لله كنت راضى جدا بالصليبى".

وتابع: "الإصابة الثانية كانت أصعب من الأولى؛ لأنها رباط صليبى وقطع فى غضروفين ودعامة، وربنا ميكتبهاش على حد، وكهربا ليس له ذنب فى هذه الإصابة ولم يتعرض لى، ورضائى بقضاء الله لم يهتز بعد إصابتى الثانية بالصليبى".