موعد مباراة مصر وموزمبيق في افتتاح أمم إفريقيا.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - يقص منتخب مصر شريط مبارياته في بطولة أمم أفريقيا، في السابعة مساء يوم الأحد المقبل 14 يناير، عندما يواجه موزمبيق على ملعب «فيلكس بوانيه» في مدينة أبيدجان، في الجولة الأولى من المجموعة الثانية بدور المجموعات بكان 2023.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية، رفقة منتخبات غانا، وموزمبيق، والرأس الأخضر.

حقق منتخب مصر الأول بقيادة البرتغالي روي فيتوريا فوزًا سهلًا على نظيره تنزانيا بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، الأحد، في إطار ودي، في ختام استعدادات الفراعنة قبل خوض غمار بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 .

تشكيل منتخب مصر المتوقع امام موزمبيق:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: عمر كمال – أحمد حجازي – محمد عبد المنعم – أحمد فتوح

في الوسط: مروان عطية (حمدي فتحي) – محمد النني – إمام عاشور (زيزو)

في خط الهجوم: تريزيجيه – محمد صلاح – مصطفى محمد.

القناة الناقلة لمباراة مصر ضد موزمبيق

وتبث منافسات كأس الأمم الأفريقية 2023 على شبكة قنوات «بي إن سبورتس» القطرية الناقل الحصري والوحيد لبطولة الأمم الفريقية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.