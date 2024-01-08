مبابي يسجل هاتريك في اكتساح باريس سان جيرمان لـ ريفال بتسعة أهداف بكأس فرنسا

أحرز كيليان مبابي، هاتريك في الفوز العريض الذي حققه فريق باريس سان جيرمان على حساب ريفال، بنتيجة تسعة أهداف دون رد، في بطولة كأس فرنسا.

ولعب باريس سان جيرمان ضد نظيره ريفال، مساء الأحد، ضمن منافسات دور الـ64 من بطولة كأس فرنسا.

وتمكن كيليان مبابي، من تسجيل الهدف الأول لصالح باريس سان جيرمان في الدقيقة 16 من زمن الشوط الأول، ثم أحرز الهدف الثاني، مكسانس نجيوسان، لاعب ريفال، عن طريق الخطأ في مرماه بالدقيقة 38.

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وتمكن ماركو أسينسيو، من تسجيل الهدف الثالث لصالح باريس سان جيرمان في كأس فرنسا، خلال الدقيقة 43، ثم أحرز مبابي الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني، واصل باريس سان جيرمان سيطرته، حيث وقع مبابي على الهاتريك في الدقيقة 48، وسجل جونسالو راموس، الهدف السادس.

ووقع راندال كولو مواني، على الهدف السابع للفريق الباريسي في الدقيقة 76، وجاء الثامن في الدقيقة 87 عن طريق شير ندور، واختتم مواني الأهداف في الدقيقة 90.