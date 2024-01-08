ميدو: زيزو سيرحل عن الزمالك ونادي سعودي كبير يريد ضم فتوح على سبيل الإعارة

محمد اسماعيل - القاهرة - قال الإعلامي الرياضي ولاعب نادي الزمالك السابق، أحمد حسام ميدو، إن أحمد السيد زيزو سيرحل عن الزمالك اذا وصل عرض من نادي الشباب السعودي قيمته 10 مليون دولار.

وأضاف "ميدو"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "ملعب أون تايم"، المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس"، اليوم الأحد، أن جماهير الزمالك تتمنى بقاء زيزو في الزمالك لأنه من أكثر اللاعبين إخلاصا للفريق، متابعًا: "مفيش لاعب كرة ملوش تمن، وفي مفاوضات ما بين الشباب وحسين لبيب رئيس الزمالك على بيع زيزو، لكن الرقم المطلوب لو أقل دولار واحد الزمالك لن يبيع زيزو".

وكشف ميدو عن استعداد أحد الأندية السعودية الكبرى تقديم عرض لضم أحمد فتوح لاعب الزمالك الفترة المقبلة على سبيل الإعارة، لافتا إلى أن مجلس الإدارة كان على علم بهذا العرض وقت تجديد عقد فتوح، والزمالك يريد الاستفادة ماديا من إعارة اللاعب.

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