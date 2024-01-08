انطلاق كأس رابطة الأندية.. مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - تنطلق اليوم الاثنين، 8 يناير 2024، مباريات بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة في نسختها الثالثة، حيث تسعى بعض الأندية لحصد اللقب الأول لها.

وتستعد المنتخبات الأفريقية لكأس أمم أفريقيا في كوت ديفوار، بخوض مواجهات ودية، كما تقام مواجهة قوية ينتظرها عشاق الكرة الإنجليزي تجمع فريقي ويجان أتلتيك ضد مانشستر يونايتد.

وإليكم مواعيد مباريات اليوم الإثنين:

كأس رابطة الأندية المحترفة.. الجولة الأولى

بلدية المحلة ضد سموحة، الساعة 15:00 عصرا، على قناة On Time sports 2.

الداخلية ضد الإسماعيلي، الساعة 15:00 عصرا، على قناة On Time sports 1.

مودرن فيوتشر ضد الاتحاد السكندري، الساعة 17:00 مساء، على قناة On Time sports 1.

كأس الاتحاد الانجليزي دور الـ64

ويجان أتلتيك ضد مانشستر يونايتد، الساعة 22:15 مساء، المذاع على قناة بى ان سبورت 1HD.

الدوري البرتغالي.. الجولة الـ16

موريرنسي ضد كازا بيا، الساعة 22:15 مساء.

مباريات ودية منتخبات

غينيا ضد نيجيريا، الساعة 15:00 عصرا.

موزمبيق ضد بوتسوانا، الساعة 15:00 عصرا.

السنغال ضد النيجر، الساعة 20:00 مساء.

غانا ضد ناميبيا، الساعة 22:00 مساء.

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