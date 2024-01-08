شكرا لقرائتكم خبر عن 9 غيابات فى منتخب مصر عن أمم أفريقيا "كوت ديفوار" شاركوا بالنسخة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد قائمة منتخب مصر المستدعاة لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار غيابات كثيرة لبعض اللاعبين الذين شاركوا في آخر بطولة لكأس أفريقيا 2021 والتي أقيمت في الكاميرون، حيث تشهد القائمة الأخيرة 9 غيابات عن القائمة الحالية للفراعنة.

وعلى مستوى حراسة المرمى شهدت القائمة الحالية عودة أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز والذي غاب عن النسخة الماضية، وتواجد بدلا منه محمود جاد حارس المصري والذي يغيب عن النسخة الحالية.

وعلى مستوى خط الدفاع غاب الرباعي أكرم توفيق ومحمود علاء وأيمن أشرف ومحمود حمدي الونش عن قائمة منتخب مصر الحالية، فيما شهدت القائمة الحالية تواجد كل من: محمد هاني وأحمد سامي وعلي جبر وأسامة جلال ومحمد حمدي وياسر إبراهيم، والذين غابوا عن آخر كان والتي وصل فيها الفراعنة إلى المباراة النهائية وخسروا اللقب بركلات الترجيح.

وعلى مستوى خط الوسط غاب كل من: عمرو السولية وعبد الله السعيد عن التواجد في قائمة كان 2023 بكوت ديفوار، فيما تواجد بالقائمة الحالية كلا من مروان عطية ومحمود حمادة.

وفي خط الهجوم غاب كل من: رمضان صبحي ومحمد شريف عن القائمة الحالية، بعدما شاركوا في كان الكاميرون 2021، في الوقت الذي تواجد في القائمة الحالية كل من: محمود كهربا ومصطفى فتحي.