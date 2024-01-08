شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: زيارة الرئيس السيسى للمنتخب أمر جيد.. واستاد العاصمة رائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت أمرا جيدا ورائعا للاعبي منتخب مصر، وكذلك هناك دعم إعلامي كبير للفريق قبل بطولة أمم إفريقيا، مؤكدا بأن اللاعبين والجهاز الفني بقيادة روي فيتوريا كانوا سعداء بهذه الزيارة.

وقال في تصريحات تلفزيونية: "لاعبو منتخب مصر يريدون تحقيق إنجاز كبير، والجميع في حالة التزام كامل، ولدينا أمل كبير في المنافسة بقوة على لقب أمم أفريقيا".

وأضاف: "ودية تنزانيا كانت جيدة، وفيتوريا كان حريص على الدفع ببعض اللاعبين، وشارك العديد من العناصر في اللقاء، ودفع المدرب بعدة تغييرات أيضا، والهدف كان تجهيزهم قبل السفر إلى كوت ديفوار، وعمر كمال عبد الواحد تعرض لكدمة خفيفة وسيكون جاهزا للبطولة.. ومحمد هاني لم يُشارك في المباراة لأنه حصل على بطاقة حمراء في لقاء الجزائر، وبحسب اللوائح فهو ممنوع من اللعب أمام تنزانيا".

وتابع: "لم أكن محظوظا في وقت جيلنا بوجود بنية تحتية مثل الموجودة حاليا، وأرضية ملعب العاصمة الإدارية رائعة جدًا، وجميع الإمكانيات موجودة داخل الاستاد، بخلاف الشكل الجمالي للمدينة بأكملها، واستاد العاصمة لا يقل عن أفضل الاستادات في العالم".

وأكمل: "روي فيتوريا متحمس كثيرا لبطولة أمم أفريقيا، ويعمل مع الجهاز الفني بجدية ويقومون بدراسة كل التفاصيل، ويتمنى تقديم مستوى قوي وتحقيق نتائج إيجابية، وهناك منافسة قوية من كل الفرق، ونيجيريا والسنغال والمغرب، بخلاف كوت ديفوار التي تخوض البطولة على ملعبها ووسط جماهيرها، لكن فيتوريا لديه حالة تفاؤل كبيرة، رغم أن البطولة أصبحت قوية بل وتتفوق على كوبا أمريكا أيضا".

وأتم: "اللاعبون المحترفون خارج مصر، كلهم في حالة جيدة ويرغبون في تقديم مستوى جيد وهم دائما سعداء بالتواجد في معسكرات المنتخب، والروح دائما من جانبهم رائعة، كما أننا نسعى لتوفير كل متطلبات الفريق قبل البطولة".