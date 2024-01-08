شكرا لقرائتكم خبر عن كأس الرابطة.. سلامة حكما لمواجهة سموحة والبلدية والقاضى لفيوتشر والاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن حكام مباريات غد في الجولة من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

ويدير مواجهة بلدية المحلة وسموحة طاقم حكام مكون من: محمد سلامة ميدو حكم ساحة ويعاونه كل من: أحمد بكر مساعد أول، وإسلام أبو العطا مساعد ثاني، وحكم رابع إبراهيم محجوب، وحكم فيديو مصطفى عثمان وحكم مساعد فيديو أحمد حامد فهيم.

في المقابل يدير مباراة فيوتشر والاتحاد السكندري طاقم حكام مكون من: هشام القاضي حكم ساحة، ويعاونه كل من: محمد فاروق حكم مساعد أول، وخالد حسام طه حكم مساعد ثاني، وحكم رابع السيد منير، وحكم الفيديو محمد عباس قابيل، وحكم مساعد فيديو حماده القلاوي.

بينما يدير لقاء الداخلية والإسماعيلي طاقم حكام مكون من: مصطفى الشهدي حكم ساحة، ويعاونه كل من: أحمد لطفي حكم مساعد أول، وصالح محمد حكم مساعد ثاني، حكم رابع نادر قمر الدولة، وحكم الفيديو السيد شعبان، وحكم مساعد فيديو محمود الدسوقي.