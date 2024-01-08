شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الزمالك يناقش اليوم ترتيبات معسكر الإمارات وملف القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، اجتماعاً لمجلس إدارة النادى، اليوم الاثنين، لمناقشة بعض الملفات على طاولة المجلس. ومن المقرر أن يناقش المجلس استعدادات الفريق للسفر إلى الإمارات، وكذلك آخر تطورات ملف القيد، وعقود بعض اللاعبين ممن تنتهى عقودهم بنهاية الموسم.

وكان مجلس إدارة نادى الزمالك أسند رئاسة بعثة الفريق في معسكر الإمارات إلى أحمد خالد حسنين عضو مجلس الإدارة، والمقرر إقامته خلال الفترة من 18 إلى 29 يناير الجارى.

ويستعد الزمالك للسفر إلى الإمارات للمشاركة فى بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير المقبل بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

بعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير المقبل، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم .