شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حرب: إبراهيم عادل خارج معسكر يناير وميكالى لم يحدد المشاركين بالأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمود حرب مدير المنتخب الوطني الأولمبي، أن الجهاز الفني بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني، يسعى لتحقيق ميدالية في أولمبياد باريس 2024.

وقال حرب، خلال تصريحات تلفزيونية: "تأجيل معسكر منتخب مصر الأولمبي في العاصمة الإدارية الجديدة لمدة 24 ساعة، بعد اجتماع ميكالي مع محمد بركات المشرف على المنتخب بسبب ارتباط بعض اللاعبين بالجولة الأولى لكأس الرابطة".

وأضاف محمود حرب: "المعسكر سوف يبدأ يوم 11 يناير الجاري ثم تسافر البعثة يوم 15 من نفس الشهر إلى دبي، للمشاركة في بطولة ودية هناك".

وتابع: "إبراهيم عادل لاعب بيراميدز يواصل عملية التأهيل مع ناديه من الإصابة، وسوف يغيب عن معسكر يناير الحالي، وسوف يتواجد معنا في معسكر مارس المقبل".

واختتم محمود حرب: "ميكالي لم يستقر على المراكز التي يحتاجها من الثلاثي الكبار في أولمبياد باريس المقبلة، أو أسماء اللاعبين، خاصةً أن الأمر لا يزال مبكرا على انطلاق البطولة".

وكان قرر الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، إقامة معسكر المنتخب يوم الخميس المقبل بدلاً من الأربعاء حتى يتمكن اللاعبون من المشاركة مع أنديتهم في الجولة الأولى لكأس رابطة الأندية المحترفة.