شكرا لقرائتكم خبر عن طولان: المنتخب قادر على التتويج بأمم أفريقيا.. وفيتوريا طور الأداء الجماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حلمي طولان، أن لديه ثقة في كل اللاعبين والجهاز الفني لمنتخب مصر من أجل التتويج بكأس أمم أفريقيا القادمة، مشيرًا إلى أن المنتخب يمتلك عناصر جيدة ووصلوا لمرحلة نضج كبيرة.

وقال طولان، في تصريحات تلفزيونية: "هناك مجموعة كبيرة من اللاعبين وصلوا لمرحلة نضوج مطمئنة، وفي كل خطوط الملعب أصبحنا نمتلك عناصر رائعة وبكفاءة عالية، وهو شىء مطمئن إلى حد كبير، كما أن هناك أمورا جيدة وتحركات رائعة في الملعب، وأصبحت هناك حالة تأقلم كبيرة بين الخط الهجومي".

وأضاف: "فيتوريا طور الأداء الجماعي لمنتخب مصر بشكل واضح، والكرة الحديثة كلها أصبحت تعتمد على التحركات داخل الملعب، والمنتخب أصبح لاعبوه يتحركون بوعي كامل".

وتابع: "أصبح يشارك الظهيران بشكل هجومي جيد، وأصبحوا يصنعون الفارق وتنوع في الهجوم سواء في إرسال الكرات العرضية أو الاختراقات، ولذلك هناك تنوع في الأسلوب الهجومي وهو ما يسهل علينا تسجيل الأهداف".

واستطرد: "مصر والمغرب والسنغال وكوت ديفوار من الفرق المرشحة للمنافسة بقوة على كأس الأمم الأفريقية، وهناك تطور واضح بالنسبة لبعض الفرق بشكل كبير".

وأردف: "بعد الكرة الأوروبية، تأتي الكرة الأفريقية في المركز الثاني، وهناك تطور كبير بسبب وجود عدد كبير من المحترفين الأفارقة في القارة الأوروبية، وفي منتخب مصر أيضا، مثل صلاح ومرموش وتريزيجيه ومصطفى محمد فهم يقدمون مستوى جيدا في أنديتهم، ورغم قلة العدد في مصر بالمقارنة بمنتخبات أخرى، لكن دائمًا نقدم مستويات جيدة".

وأتم طولان تصريحاته قائلا: "لدي حالة تفاؤل بقدرة منتخب مصر على التتويج بلقب أمم أفريقيا".