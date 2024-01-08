أكرم توفيق: "ما ينفعش أشترط على الأهلى فى التجديد وتى شيرت 8 ضلم الدنيا معايا"

القاهرة - سامية سيد - أكد أكرم توفيق، لاعب الأهلى، أن عقدى مع النادى الأهلى ينتهى بنهاية الموسم المقبل، وما ينفعش أشترط على الأهلى فى مسألة التجديد وأنا بحب الأهلى.

وقال أكرم توفيق، خلال حواره مع الإعلامى إبراهيم فايق فى برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "حسام عاشور قال لى لما أعتزل هديك التى شيرت بتاعى، وخدت التي شيرت والدنيا كانت كويسة جدا، ولما حمدى فتحى راح الوكرة القطرى وهو عزيز عليا فخدت رقم 8، مع أن عمرو السولية قالى سيب التى شيرت ليا قلت له لا، حمدى أخويا وأنا هاخد التي شيرت، ومن ساعة ما خدت التى شيرت معرفش إيه اللى حصل إصابات وعينك ما تشوف إلا النور، وهرجع جرى على رقم 25 تانى".

وأضاف: "كريم فؤاد ومتولى وحسين الشحات الأقرب لى فى الأهلى، ولكن كل اللاعبين علاقتنا كويسة مع بعض وكلنا أسرة واحدة".

وتابع: "عقدى فاضل فيه سنة مع الأهلى، وفيه تلميح من خالد بيبو للتجديد وما ينفعش أشترط على الأهلى فى يوم من الأهلى، وتجديدى للأهلى غير مشروط".

واستطرد: "أكثر كلمة زعلتنى من السوشيال "عمرك فى الكرة قصير" بسبب تدخلاتك القوية، وكولر أشاد بحماسى وما اتكلمتش معايا فيها قبل كده".

وعن موديست، قال أكرم: "موديست "عم الناس"، والمكنة طلعت قماش وهى مسألة وقت، واللاعيبة كلها فرحت بهدفه وكلنا عاوزين نساعده وهو بيشوف التعليقات الجمهور ومتأثر".