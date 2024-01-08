أكرم توفيق: أتلتيكو مدريد تحدث مع فيتوريا عن ضمى وكهربا كان أفضل مع الزمالك

القاهرة - سامية سيد -

أكد أكرم توفيق، لاعب النادى الأهلى، أن نادي أتلتيكو مدريد تواصل مع البرتغالى روى فيتوريا مدرب المنتخب بشأن ضمه بعد مباراة مصر وبلجيكا، وأن نسخة كهربا مع الزمالك الأفضل له.

وقال أكرم توفيق، خلال حواره مع الإعلامى إبراهيم فايق فى برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "أتليتكو مدريد تحدث مع فيتوريا بعد مباراة منتخب مصر وبلجيكا لضمى وعرفت من أحد اللاعبين، وكاراسكو تحدث معايا بعد المباراة وما فهمتش منه غير جملة لاعب جيد".

وأضاف: "ظهورى بجاكت الزمالك وأنا صغير جعل الجماهير تتحدث عن زملكاويتى ولكن أنا أهلاوى، وحسام حسن طلب ضمى وأنا فى ناشئى إنبى ولكن لم تتم".

وتابع: "كيروش أفضل مدرب تدربت على يده فى المنتخب، وموسيمانى كان بيثق فى قدراتى، وكنت بشارك باستمرار، وحزنت جدا على رحيله".

واختتم أكرم توفيق تصريحاته قائلا: "كهربا فاكهة الأهلى، ويقدم مستوى رائع جدا فى الأهلى، ولكن عنده نسخة أقوى من ذلك عندما كان فى الزمالك واتحاد جدة، وما زال عنده الكثير لتقديمه".