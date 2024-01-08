شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق العامري فاروق ينفي شائعة وفاته: ليه الناس تكتب حاجات مش سليمة.. ادعوله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص خالد العامري شقيق العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي على نفي خبر وفاة شقيقه، بعدما انتشرت بعض الأخبار على السوشيال ميديا تؤكد وفاته.

العامري فاروق وشائعات الوفاة

وكتب خالد العامري عبر حسابه على فيسبوك: "ياجماعة أخي العامري على قيد الحياة ومحتاج دعواتكم بالشفاء." وتابع: "ليه الناس بتنشر حاجات غير سليمة.. رجاء الدعاء له بالشفاء والصحة والعافية.. اللهم اشفه بشفاك وداوه بدواك."

ويرقد العامري فاروق في أحد المستشفيات الخاصة لتلقي العلاج منذ شهرين، في ظل معاناته من أزمة صحية عنيفة، عقب تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، وأجرى العامري فاروق 5 عمليات جراحية في المخ، خلال الأيام الماضية، عقب إصابته بنزيف في المخ ودخوله في غيبوبة.

العامري فاروق وتصريحات خالد قنديل عن تطورات الحالة

كان طارق قنديل، عضو مجلس إدارة الأهلى قد تحدث عن آخر تطورات الحالة الصحية للعامري فاروق، وقال: "الأمر الآن ليس طبيا الأمل الآن فى كرم الله فقط، الأطباء فعلوا معه كل ما لديهم وفى وسعهم، نطالب جموع الشعب المصري بالدعاء للعامري فاروق، حتى يسترد عافيته والخروج من تلك المحنة سريعًا، ويعود لأسرته ومحبيه ولنا في أقرب وقت".