الامارات | فريق مغمور يسافر 4000 ميل ويخسر بنتيجة قاسية في كأس فرنسا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق ليل فوزاً قياسياً بنتيجة 12-صفر على فريق مغمور هو غولدن ليون في كأس فرنسا، أول من أمس. وقطع الفريق القادم من مارتينيك 4000 ميل لمواجهة ليل، لكنه تعرّض لهزيمة قاسية. وتأهل غولدن ليون لبطولة كأس فرنسا، بصفته بطلاً لمنطقة البحر الكاريبي، لكنه اضطر إلى قطع رحلة شاقة لمواجهة ليل الفائز باللقب ست مرات من قبل.

وانتهى الشوط الأول بتقدم ليل 7-صفر، بعدما سدد لاعبو غولدن ليون تسديدة واحدة مقابل 37 تسديدة للمنافس. وسجل جوناثان ديفيد وإيدون زيجروفا ثلاثة أهداف (هاتريك) لكل منهما. ويسمح لممثلي المقاطعات والأقاليم الفرنسية بالمشاركة في كأس فرنسا منذ منتصف ستينات القرن الماضي.