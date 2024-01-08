شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم فى النسخة الثالثة من كأس رابطة الأندية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم، الاثنين، منافسات النسخة الثالثة من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، حاملة معها الكثير من المتعة والإثارة، حيث يتنافس 16 نادياً على اللقب في غياب قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، بعد انسحابهما فى وقت سابق، وتقام اليوم 3 مواجهات مثيرة، يستضيف بلدية المحلة نظيره سموحة، بينما يلتقي الداخلية مع الإسماعيلي، فيما يحل الاتحاد السكندرى ضيفاً على مودرن فيوتشر.

ويحمل فريق مودرن فيوتشر لقب النسخة الأولى من بطولة كأس الرابطة عن موسم 2022، بعد الفوز في المباراة النهائية على غزل المحلة بنتيجة 5-1، بينما يعتبر فريق سيراميكا هو حامل لقب النسخة الثانية عن الموسم الماضي 2023، بعدما فاز في المباراة النهائية على المصري بنتيجة 4-1.

موعد مباراة بلدية المحلة وسموحة

في الثالثة عصر اليوم، يحل فريق الكرة الأول بنادي سموحة، تحت القيادة الفنية لأحمد سامي، ضيفاً على بلدية المحلة، في اللقاء الافتتاحي لمباريات النسخة الثالثة من كأس الرابطة، والذي يجمع الفريقين باستاد غزل المحلة، وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى. وأوقعت قرعة كأس رابطة الأندية المصرية فريقي بلدية المحلة وسموحة ضمن المجموعة الأولى والتي تضم أيضاً مودرن فيوتشر والاتحاد السكندري. ويبحث فريق سموحة، بقيادة مدربه أحمد سامي، عن الخروج بنتيجة إيجابية على حساب أصحاب الأرض، وحصد ثلاث نقاط ثمينة، وفى المقابل يسعى فريق بلدية المحلة لاستغلال عامل الأرض والخروج بالثلاث نقاط على حساب الفريق السكندري.

موعد مباراة الإسماعيلي والداخلية

وفي الثالثة عصر الاثنين، يلتقى النادى الإسماعيلى تحت القيادة الفنية لإيهاب جلال، فى الثالثة عصر الاثنين، بفريق الداخلية بقيادة هيثم شعبان، فى اللقاء الذى يجمع الفريقين باستاد السلام، فى الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة من كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، والتى تضم أيضاً فريقى سيراميكا وإنبى.

ويرغب الدراويش فى استعادة طريق البطولات والعودة لمنصات التتويج من خلال كأس الرابطة، لمصالحة جماهير القلعة الصفراء بعد سوء نتائج الدورى.

ويحمل فريق مودرن فيوتشر لقب النسخة الأولى من بطولة كأس الرابطة عن موسم 2022، بعد الفوز فى المباراة النهائية على غزل المحلة بنتيجة 5-1، بينما يعتبر فريق سيراميكا هو حامل لقب النسخة الثانية عن الموسم الماضى 2023، بعدما فاز فى المباراة النهائية على المصرى بنتيجة 4-1.

موعد مباراة مودرن فيوتشر والاتحاد السكندري

في الخامسة مساءً، تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب استاد القاهرة الدولي فى الخامسة مساءً، لمتابعة اللقاء المثير بالمجموعة الأولى الذي يجمع فريقي الاتحاد السكندري ومودرن فيوتشر.

ويسعى فريق مودرن فيوتشر، بقيادة البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، لاستعادة لقب كأس الرابطة بذكريات التتويج بالنسخة الأولى، فيما يستهدف زعيم الثغر تحت القيادة الفنية لطارق العشري الوصول إلى اللقب بعد تحسن النتائج فى الدوري خلال الفترة الماضية.

وكانت قرعة كأس الرابطة قد أعلنت عن 4 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 فرق، وهي، المجموعة الأولى: مودرن فيوتشر - الاتحاد - سموحة - بلدية المحلة، المجموعة الثانية: بيراميدز - فاركو - طلائع الجيش - زد، المجموعة الثالثة: سيراميكا - إنبي - الإسماعيلي - الداخلية، المجموعة الرابعة: المصري - المقاولون العرب - البنك الأهلي - الجونة.

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تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم في وجود باقة من أكبر المحللين الرياضيين.