شكرا لقرائتكم خبر عن 8 لاعبين على قائمة الراحلين عن الزمالك فى الميركاتو الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع مسئولو الزمالك بعض اللاعبين على قائمة الراحلين فى الانتقالات الشتوية الحالية، والترحيب بدخولهم فى صفقات تبادلية.

قائمة اللاعبين المقرر دولهم فى الصفقات هم محمد طارق، وعبد الله جمعة، ومصطفى الزنارى، وعمرو السيسى، سامسون أكينولا، وإبراهيما نداى، وناصر منسى، ومحمد عبد الغنى، لاسيما أن الثنائى منسى وعبد الغنى أصبحا على مقربة من الانتقال لصفوف البنك الأهلى، على أن يستعيد الزمالك خدمات لاعبه أسامة فيصل المعار، ويحصل النادى الأبيض على مقابل مادى بجانب عودة فيصل.

من ناحية أخرى، كشف مصدر داخل نادى الزمالك أن النادى يٌعرض عليه الكثير من اللاعبين عن طريق الوكلاء، لاختيار الصفقات المطلوب ضمها للزمالك خلال الفترة الحالية، عقب انتهاء أزمة القيد المقرر انتهاؤها قريبا.

وأضاف المصدر، أن السنغالى أليو بادجى أحد الأسماء التى تم عرضها من الوكلاء لانضماهم للفريق، إلا أن الزمالك لم يدخل فى مفاوضات مع اللاعب لضمه فى يناير، ولم يطلب التعاقد معه.