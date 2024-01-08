شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يقرر رفع الحمل البدنى للاعبي الأهلي مع عودة الفريق للتدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني للأهلي على رفع الأحمال البدنية للاعبين عقب انتهاء فترة الراحة واستئناف التدريبات الجماعية بدءا من الخميس المقبل، من أجل الحفاظ على اللياقة البدنية للاعبين، وعدم تأثرها بالسلب من طول فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون خلال فترة التوقف الدولى الحالية.

ويرغب مارسيل كولر المدير الفني لفريق الاهلى فى الحفاظ على حساسية المباريات لدى اللاعبين، والتي اكتسبها اللاعبون الفترة الماضية، حيث ينوى رفع معدل اللياقة البدنية من خلال خوض برنامج بدني مكثف على هامش التدريبات الجماعية، وكذلك خوض مباريات ودية من أجل إكساب اللاعبين حساسية المباريات حتى لا يتأثروا سلبا من طول فترة الراحة التي تستمر حتى منتصف فبراير المقبل.

على صعيد متصل، كشف مصدر بالنادى الاهلى حقيقة طلب السويسري مارسيل كولر رحيل الثنائى التونسى على معلول الظهير الأيسر للفريق وعمرو السولية لاعب خط الوسط فى نهاية الموسم الجاري.

وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "كولر لم يطلب رحيل الثنائى على معلول وعمرو السولية، ويقدر دورهما جيداً مع الفريق، وكل ما يدور فى هذا الشأن مجرد اجتهادات صحفية فقط".

وأضاف المصدر، "عقد معلول والسولية ينتهى مع الأهلى فى نهاية الموسم الجاري، ويحق لهما التوقيع لأى نادٍ فى يناير الجارى، وهناك جهود مكثفة تدور لإنهاء ملف تمديد تعاقدهما فى أسرع وقت".

ويتواجد على معلول برفقة منتخب تونس الذى يستعد للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار التي تنطلق 13 يناير الجاري، فيما حصل عمرو السولية على إجازة من التدريبات بعد انتهاء مباريات الأهلى بسبب مشاركة الفراعنة فى الكان.