أكرم توفيق يلمح لمصيره مع الاهلي ويتحدث عن صفقة عمر كمال وعلاقته بـ كولر

تحدث أكرم توفيق، لاعب النادي الاهلي، عن مصيره مع الفريق وعلاقته بالمدرب السويسري مارسيل كولر، ومدى تأثير صفقة عمر كمال على مشاركته.

وكانت انتشرت أنباء في الفترة الماضية، حول خروج أكرم توفيق من حسابات مارسيل كولر، خلال مباريات الاهلي، بعد عودته من الإصابة.

وقال أكرم توفيق في تصريحات تلفزيونية عبر قناة “أون تايم سبورتس”، لا تعجبني الأخبار المتداولة حول أن كولر لا يحب أكرم.

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وتابع نجم الاهلي:” عدم مشاركتي ليس تعني أن كولر لا يحتاجني، والمدرب صاحب القرار، وهي إرادة الله، إذا أراد لي اللعب سيحدث ذلك، مثلما حدث مع موسيماني وشاركت كظهير أيمن وأنا لاعب وسط.

وأشار أكرم توفيق، إلى أنه ليس من الطبيعي أن يلعب بشكل مباشر بعد عودته من الإصابة، لكنه يتدرب ويؤدي ما عليه، مؤكدًا:”حتى لو منزعج من عدم المشاركة أحترم قرار المدرب”.

وعن مصيره مع الاهلي، قال أكرم توفيق:”هناك تلميح بتجديد عقدي، حيث يتبقى لي عام، ولكن خالد بيبو تحدث معي، وليس لي مطالب من النادي، ولا يوجد أحد يتشرط على القلعة الحمراء”.

وتطرق توفيق للحديث عن موقفه من الرحيل على سبيل الإعارة، قائلًا:”أنا أحب جماهير الاهلي، ولكن لو حصلت على عرض مناسب ممكن أفكر فيه، لكن أنا أشتري جمهور النادي الذي صنع اسمي”.

واختتم:”تعاقد الاهلي مع عمر كمال؟، أنا أحبه على المستوى الشخصي، وما يتردد بخصوص المنافسة على المركز لا يهمني، الأمر متروك لله، وسيختار لك الوقت المناسب الذي ستشارك فيه”.